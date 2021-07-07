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В Красноярске распространяется «Дельта-коронавирус»

Главная Здоровье
Красноярск
12:00 7 Июля 2021
красноярск, эпидемия
Фотография © РИА Новости
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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик во время очередного заседания краевого правительства рассказал о том, что всё чаще у жителей края находят индийский штамм коронавируса.

По его словам, «дельта-вирус» более заразен и протекает более тяжело, особенно для пожилых граждан. Тем не менее, минздрав отмечает, что вакцинация продолжает быть эффективной: при росте заболеваемости в стационарах находится не более 5% привитых пациентов. Среди привитых почти нет сложных случаев – около 0,2%. Летальных случаев нет вовсе.

Сейчас в краевых госпиталях занято 85% коечного фонда и это не предел: Специалисты прогнозируют, что на пике третьей волны в госпитали могут попасть 6,6 тыс. пациентов одновременно. Запас медикаментов создан, рассчитаны потребности в кадрах и техоснащении больниц.

 

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