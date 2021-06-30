Теперь в ТЦ «Атмосфера дома» можно привиться от COVID-19

Новый пункт вакцинации открылся в одном из торговых центров Свердловского района – ТЦ «Атмосфера дома». Прививочный пункт будет работать с 10:00 до 20:00 часов. Всех желающих принимают без предварительной записи, главное иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Это уже второй подобный пункт на правом берегу. 26 июня заработал кабинет вакцинации в парке флоры и фауны «Роев Ручей». На левом берегу города уже четыре пункта внебольничной вакцинации – в гипермаркете «Леруа Мерлен», ТРЦ «Планета», в ТЦ «Изумрудный город», а также в здании главного железнодорожного вокзала.

Напомним, что накануне в Красноярск доставлена новая партия вакцины «Спутник V» – почти 8 тысяч доз. Все препараты уже сегодня развезут по больницам и поликлиникам города и края. Сделать вакцину можно и в прививочных пунктах при поликлиниках.