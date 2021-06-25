Красноярский край получит рекордную поставку вакцины от коронавируса

На склад крупнейшей аптечной сети края АО «Губернские аптеки» доставили 40200 доз вакцины «Спутник V», сообщил на своей странице в соцсети депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев. Препарат скоро доставят в больницы региона. «В ближайшие 5 дней в край поступит ещё 77410 доз препарата», - написал Зайцев.

Компания «Губернские аптеки» является логистом: принимает вакцину и распределяет по медицинским учреждениям. На складе аптечной сети созданы все условия для хранения препаратов – установлены большие морозильные камеры с оптимальным температурным режимом. До медицинских учреждений препараты перевозят в машинах, тоже оснащённых морозильными камерами.

В целом предприятие готово принимать, транспортировать и одномоментно хранить до 400 тысяч доз вакцины.