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Красноярский край получит рекордную поставку вакцины от коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
11:40 25 Июня 2021
красноярск, вакцинация, склад
Фотография © РИА Новости
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На склад крупнейшей аптечной сети края АО «Губернские аптеки» доставили 40200 доз вакцины «Спутник V», сообщил на своей странице в соцсети депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев. Препарат скоро доставят в больницы региона. «В ближайшие 5 дней в край поступит ещё 77410 доз препарата», - написал Зайцев.

Компания «Губернские аптеки» является логистом: принимает вакцину и распределяет по медицинским учреждениям. На складе аптечной сети созданы все условия для хранения препаратов – установлены большие морозильные камеры с оптимальным температурным режимом. До медицинских учреждений препараты перевозят в машинах, тоже оснащённых морозильными камерами.

В целом предприятие готово принимать, транспортировать и одномоментно хранить до 400 тысяч доз вакцины.

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