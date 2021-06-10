В новом корпусе красноярского онкоцентра начались отделочные работы. Там появятся палаты на 260 дополнительных коек. Основные строительные работы завершены. Об этом депутатам Законодательного собрания Красноярского края рассказал главный врач медицинского учреждения Руслан Зуков.

Напомним, из краевого бюджета на возведение нового корпуса в 2020 году было выделено 497,5 млн рублей, на 2021 год предусмотрено около 628 млн. По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья и социальной политике регионального парламента Ильи Зайцева, необходимость строительства корпуса продиктована жизнью и требованиями времени.