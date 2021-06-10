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В новом корпусе красноярского онкоцентра начались отделочные работы

Главная Здоровье
Красноярск
13:47 10 Июня 2021
медицина, онкология, красноярск, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В новом корпусе красноярского онкоцентра начались отделочные работы. Там появятся палаты на 260 дополнительных коек. Основные строительные работы завершены. Об этом депутатам Законодательного собрания Красноярского края рассказал главный врач медицинского учреждения Руслан Зуков.

Напомним, из краевого бюджета на возведение нового корпуса в 2020 году было выделено 497,5 млн рублей, на 2021 год предусмотрено около 628 млн. По словам заместителя председателя комитета по охране здоровья и социальной политике регионального парламента Ильи Зайцева, необходимость строительства корпуса продиктована жизнью и требованиями времени.

«Нельзя оказывать высокотехнологичную помощь в операционных, а затем помещать пациентов в палаты, не соответствующие требованиям. В дальнейшем нужно отремонтировать и старый корпус 1985 года постройки. Необходимо убедить исполнительную власть региона, чтобы в осенней корректировке бюджета были предусмотрены средства и на этот объект. Только сочетая грамотную организацию работы и современные технологии, развивая инфраструктуру, мы можем получить положительный эффект в лечении онкологических заболеваний», заявил депутат.

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