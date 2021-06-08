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В Красноярске ФМБА проводит раннюю диагностику болезни Паркинсона

Главная Здоровье
Красноярск
13:32 8 Июня 2021
болезнь, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске ФМБА проводит раннюю диагностику болезни Паркинсона. Центр инновационной неврологии Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России – единственный за Уралом профессиональный центр, который осуществляет диагностику болезни Паркинсона на ранней стадии.

По словам директора Центра, доктора медицинских наук, профессора Дмитрия Похабова, болезнь Паркинсона возможно выявить за 5–10 лет до возникновения двигательных нарушений. Характерным признаком дебюта заболевания является ухудшение обоняния. На этот симптом редко обращают внимание, тогда как он показателен. Другими признаками, которые могут указывать на наличие болезни, являются нарушение работы желудочно-кишечного тракта, проблемы со сном, повышенное чувство усталости и депрессия. При этом тремор не является обязательным симптомом болезни Паркинсона. Заболевание чаще всего дебютирует с болей в одном плече, замедленности и дрожания в одной руке, изменения почерка.

Сегодня в Центре наблюдаются более 2,5 тысячи пациентов Красноярского края. В среднем распространенность болезни Паркинсона составляет 100–200 случаев на 100 000 человек. 

 

Фото: Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА России

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