В Красноярске может появиться Центр трансплантации костного мозга

В Красноярске может появиться межрегиональный Центр трансплантации костного мозга. Идея его создания родилась еще в 2016 году. Тогда, по словам министра здравоохранения края Бориса Немика, было подписано соглашение между Красноярским краем, фондом «Подари жизнь» и Центром имени Димы Рогачева. С тех пор удалось разработать проект по открытию отделения трансплантации костного мозга, выделить помещения для его размещения, сформировать штат сотрудников отделения, провести обучение и стажировку специалистов.

По данным министра, потребность в появлении подобного Центра в Красноярском крае очень велика. Только за прошлый год 23 детям, проживающим в регионе, проведена трансплантация костного мозга, но оперативное вмешательство прошло за пределами края. Ждать своей очереди маленьким пациентам сейчас приходится по полгода. Случаются и случаи отказов в операции в связи с дефицитом мест в федеральных центрах.

С просьбой выделить 178 млн рублей на создание нового медицинского учреждения депутаты Законодательного собрания края решили обратиться в федеральное правительство. Планируется, что центр будет построен на базе Красноярского Центра Охраны Материнства и Детства.