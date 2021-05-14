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В Красноярске может появиться Центр трансплантации костного мозга

Главная Здоровье
Красноярск
13:26 14 Мая 2021
медицина, центр, красноярск, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске может появиться межрегиональный Центр трансплантации костного мозга. Идея его создания родилась еще в 2016 году. Тогда, по словам министра здравоохранения края Бориса Немика, было подписано соглашение между Красноярским краем, фондом «Подари жизнь» и Центром имени Димы Рогачева. С тех пор удалось разработать проект по открытию отделения трансплантации костного мозга, выделить помещения для его размещения, сформировать штат сотрудников отделения, провести обучение и стажировку специалистов.  

По данным министра, потребность в появлении подобного Центра в Красноярском крае очень велика. Только за прошлый год 23 детям, проживающим в регионе, проведена трансплантация костного мозга, но оперативное вмешательство прошло за пределами края. Ждать своей очереди маленьким пациентам сейчас приходится по полгода. Случаются и случаи отказов в операции в связи с дефицитом мест в федеральных центрах.

С просьбой выделить 178 млн рублей на создание нового медицинского учреждения депутаты Законодательного собрания края решили обратиться в федеральное правительство. Планируется, что центр будет построен на базе Красноярского Центра Охраны Материнства и Детства.

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