Поезд здоровья в мае посетит семь станций Красноярского края

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в мае совершит остановки в районах, ближайших к Красноярску.

Медицинская бригада будет вести прием на станциях Ужур – 14-16 мая, Крутояр – 17-18 мая, Красная Сопка – 19 мая, Глядень – 20 мая, Назарово – 21-23 мая, Ачинск – 24-25 мая, Дивногорск – 26-27 мая.

Прием в «поликлинике на колесах» ведут терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в ПКДЦ действует клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Посещение передвижной железнодорожной поликлиники осуществляется с учетом противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция. Кроме того, у пациентов не должно быть симптомов респираторных заболеваний.

Часы работы передвижной поликлиники – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Подробнее с маршрутом передвижной поликлиники, услугами и возможностями можно ознакомиться на сайте Красноярской железной дороги в специальном разделе «Поезд здоровья». Задать интересующие вопросы жители могут, позвонив в call-центр Дорожной клинической больницы по телефону: 8(391)229-22-22.