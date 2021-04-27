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В Красноярске эпидемия гриппа и простуды среди взрослых

Главная Здоровье
Красноярск
13:30 27 Апреля 2021
красноярск, эпидемия, заболевание, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске всплеск заболеваемости гриппом и простудой среди взрослого населения. По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 18,4 процента.

В целом по Красноярскому краю ситуация значительно лучше – заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемический порог во всех возрастных группах населения.

«Среди положительных находок на отчетной неделе выявлена циркуляция на территории края вирусов не гриппозной этиологии: вирусов парагриппа, аденовируса, риновируса и других респираторных вирусов. Вирусы гриппа не обнаружены», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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