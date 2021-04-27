В Красноярске эпидемия гриппа и простуды среди взрослых

В Красноярске всплеск заболеваемости гриппом и простудой среди взрослого населения. По данным регионального Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 18,4 процента.

В целом по Красноярскому краю ситуация значительно лучше – заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемический порог во всех возрастных группах населения.