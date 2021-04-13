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В Красноярске продолжают штрафовать за нарушение масочного режима

Главная Здоровье
Красноярск
12:30 13 Апреля 2021
безопасность, здоровье, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске продолжают проверять соблюдение масочного режима и выписывать штрафы тем, кто им пренебрегает По данным администрации города, за последнюю неделю было проверено 437 объектов: 340 объектов торговли, 12 предприятий общественного питания и 85 остановочных пунктов. На 76 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 360 бесед с горожанами, составлено 47 протоколов о нарушении.

«Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений. Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч», - заявили в мэрии.

Там напомнили, несмотря на стабильную ситуацию с заболеваемостью и отсутствия прироста, забывать о собственной безопасности не стоит.

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