В Красноярске продолжают штрафовать за нарушение масочного режима

В Красноярске продолжают проверять соблюдение масочного режима и выписывать штрафы тем, кто им пренебрегает По данным администрации города, за последнюю неделю было проверено 437 объектов: 340 объектов торговли, 12 предприятий общественного питания и 85 остановочных пунктов. На 76 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 360 бесед с горожанами, составлено 47 протоколов о нарушении.

«Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений. Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч», - заявили в мэрии.

Там напомнили, несмотря на стабильную ситуацию с заболеваемостью и отсутствия прироста, забывать о собственной безопасности не стоит.