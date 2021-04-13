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В Красноярск поступила первая партия вакцины новосибирского центра «Вектор»

Главная Здоровье
Красноярск
10:28 13 Апреля 2021
вакцинация, здоровье, красноярск, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первая партия вакцины новосибирского центра «Вектор» поступила в Красноярский край. Региональный Минздрав получил 4 860 доз препарата «ЭпиВакКорона», которые в полном объеме будут отправлены в северные поселки. Именно туда было затруднительно доставлять вакцину «Спутник V», которая имеет сложные условия хранения и транспортировки – держать ее нужно в морозильных камерах при температуре -18 градусов. Векторовская вакцина менее прихотлива – не теряет свойств при температуре от +2 до +8 градусов.

«Нам необходимо прививать население не только крупных городов и поселков края от коронавирусной инфекции, но и жителей отдаленных территорий. Вакцина от центра «Вектор» поможет нам упростить процесс доставки и более оперативно провести прививочную кампанию на севере региона», - отметил губернатор Александр Усс.

В выходные в Красноярск также поступило 9 тысяч доз вакцины «Спутник V».

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