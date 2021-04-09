За сутки в крае подтвердились 118 новых случаев COVID-19

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 118 пациентов, 90 вылечились, 13 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 16 537 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 1 023.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 52 случая, в Ачинске — 15, и в Минусинске — 12.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 67 878 диагнозов, из них 62 779 человек уже вылечились, а 3 259 погибли. При этом в крае провели 2 552 650 тестов на коронавирус.