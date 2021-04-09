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В Красноярске избавляют от боли без таблеток

Главная Здоровье
Красноярск
12:19 9 Апреля 2021
инновации, медицина, лечение, травма, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске избавляют от боли без таблеток. В распоряжение центра медицинской реабилитации ФМБА появился уникальный тренажер для проведения кинезитерапии – современного метода лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Установка представляет собой слинг-систему. Она позволяет провести тестирование мышц, отвечающих за стабилизацию позвоночника, а «включить» мышцы-стабилизаторы. В ходе лечения стимулируются неактивные и слабые мышцы, восстанавливается их нормальная функция и снижается напряжение в перегруженных мышцах.

«Упражнения в подвесных системах позволяют дать нагрузку против силы тяжести. Инструктор подает на тросы контролируемую вибрацию, тем самым активируя слабые мышцы. За счет дополнительных эластичных подвесок можно разгрузить вес тела и подобрать упражнения для каждого пациента без болевых ощущений. Особенность методики в том, что, воздействуя на причину болезни, мы восстанавливаем утраченные мышечные функции», - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Эра Аракчаа.

Такое лечение подойдет для страдающих от боли в спине и суставах (артрозы, остеохондрозы), после инсультов, травм головного и спинного мозга, после хирургического лечения на позвоночнике и суставах (эндопротезирование, удаление грыжи и др.), травм спортсменов.

 

фото: ФМБА

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