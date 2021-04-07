За сутки в крае подтвердились 123 новых случая COVID-19

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 123 пациентов, 100 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 16 202 человека, снято с наблюдения за последние сутки — 517.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 61 случай, в Канске — 14, и в Ачинске — 11.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердилось 67 639 диагнозов, из них 62 591 человек уже вылечились, а 3234 погибли. При этом в крае провели 2 548 407 тестов на коронавирус.