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За сутки в крае подтвердились 123 новых случая COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
16:11 7 Апреля 2021
здоровье, общение, лечение, вирус, роспотребнадзор, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 123 пациентов, 100 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 16 202 человека, снято с наблюдения за последние сутки — 517.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 61 случай, в Канске — 14, и в Ачинске — 11.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердилось 67 639 диагнозов, из них 62 591 человек уже вылечились, а 3234 погибли. При этом в крае провели 2 548 407 тестов на коронавирус.

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