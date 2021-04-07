Красноярск получил более 16,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край. Минздрав сообщил, что в Красноярске отгружено 16,5 тысячи доз. Препарат оперативно распределяют по больницам и поликлиникам. Поставить прививку красноярцы могут в 68 медицинских учреждениях.

«Всего в регион с начала периода вакцинации отгрузили свыше 147 тысяч доз препарата. Отдельно в больницы ФМБА России по краю поступило 23 тысячи доз», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

Записаться на прививку можно по телефону регистратуры поликлиники или прийти лично. Также запись открыта через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru либо через личный кабинет на Едином портале государственных услуг.