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Красноярск получил более 16,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
10:05 7 Апреля 2021
вакцинация, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Красноярский край. Минздрав сообщил, что в Красноярске отгружено 16,5 тысячи доз. Препарат оперативно распределяют по больницам и поликлиникам. Поставить прививку красноярцы могут в 68 медицинских учреждениях.

«Всего в регион с начала периода вакцинации отгрузили свыше 147 тысяч доз препарата. Отдельно в больницы ФМБА России по краю поступило 23 тысячи доз», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

Записаться на прививку можно по телефону регистратуры поликлиники или прийти лично. Также запись открыта через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru либо через личный кабинет на Едином портале государственных услуг.

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