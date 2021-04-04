В Красноярске построят новую семиэтажную поликлинику

Как сообщают в НГС.24, в Северном районе в Красноярске построят новую поликлинику на семь этажей. Строительство завершится ориентировочно в 2023 году.

Известно, что в новой поликлинике будут работать терапевты, акушеры-гинекологи, стоматологи, хирурги, планируется организовать инфекционный блок с отдельным входом, и дневной стационар с возможностью оказания помощи для онкобольных.

Кроме того, больница будет оснащена новым оборудованием — в отделениях функциональной и лучевой диагностики поставят компьютерный маммограф, флюорограф и рентгеновский аппарат, УЗИ.

«Все это улучшит качество и доступность медицинской помощи для населения и усилит материально-техническую базу амбулаторно-поликлинической службы КГБУЗ "Красноярская межрайонная больница № 2"», — сообщили в Минздраве в беседе с НГС.

Фото: НАШ Свердловский район (Красноярск) / VK