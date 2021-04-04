122 новых случая COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 122 пациентов, 113 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 793 человека, снято с наблюдения за последние сутки — 1153.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 37 случаев, в Ачинске — 20, в Лесосибирске — 9.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 67 274 диагноза, из них 62 278 человек уже вылечились, а 3206 погибли. При этом в крае сделали 2 541 699 тестов на коронавирус.