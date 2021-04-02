123 новых случая COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 123 пациентов, 116 вылечились, 12 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 603 человека, снято с наблюдения за последние сутки — 1096.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 44 случая, в Ачинске — 16.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 67 031 диагнозов, из них 62 050 человек уже вылечились, а 3185 погибли. При этом в крае сделали 2 533 468 тестов на коронавирус.