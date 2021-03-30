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123 новых случая COVID-19 подтвердились за сутки в крае

Главная Здоровье
Красноярск
17:15 30 Марта 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, здоровье, вирус, лечение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 123 пациентов, 116 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 524 человека, снято с наблюдения за последние сутки — 1019.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 52 случая, в Ачинске — 19, и в Канске — 12.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 66 662 диагноза, из них 61 699 человек уже вылечились, а 3152 погибли. При этом в крае сделали 2 519 047 тестов на коронавирус.

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