123 новых случая COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 123 пациентов, 116 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 524 человека, снято с наблюдения за последние сутки — 1019.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 52 случая, в Ачинске — 19, и в Канске — 12.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 66 662 диагноза, из них 61 699 человек уже вылечились, а 3152 погибли. При этом в крае сделали 2 519 047 тестов на коронавирус.