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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик привился «Спутником V»

Главная Здоровье
Красноярск
08:30 30 Марта 2021
общество, здоровье, министр, вакцинация, вирус, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик поставил первую прививку от коронавируса. Глава Минздрава привился первой зарегистрированной вакциной от ковида «Спутник V». Второй компонент прививки чиновник поставит через 21 день – это стандартная схема вакцинации от коронавируса. Борис Немик отметил, что менее года назад переболел ковидом, но, не смотря на это, считает необходимым вакцинироваться.

«Нам нужно сформировать популяционный иммунитет с одной стороны, чтобы мы забыли о коронвирусе и вернулись к прежней жизни. И другое, очень важное, что у привитых людей, особенно у пожилых, эта инфекция в тяжелой форме протекать не будет. И после вакцинации риск заболеть в тяжелой форме резко сокращается. Практически равен нулю», - отметил Немик.

Добавим, что на днях в Красноярск поступило еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. Таким образом, общий объем поступлений препаратов достиг 150 тысяч доз. До конца апреля, по прогнозам Минздрава, в регион поступит еще столько же прививок. На территории Красноярского края работает 91 прививочный пункт.

Фото: kraszdrav

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