Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик привился «Спутником V»

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик поставил первую прививку от коронавируса. Глава Минздрава привился первой зарегистрированной вакциной от ковида «Спутник V». Второй компонент прививки чиновник поставит через 21 день – это стандартная схема вакцинации от коронавируса. Борис Немик отметил, что менее года назад переболел ковидом, но, не смотря на это, считает необходимым вакцинироваться.

«Нам нужно сформировать популяционный иммунитет с одной стороны, чтобы мы забыли о коронвирусе и вернулись к прежней жизни. И другое, очень важное, что у привитых людей, особенно у пожилых, эта инфекция в тяжелой форме протекать не будет. И после вакцинации риск заболеть в тяжелой форме резко сокращается. Практически равен нулю», - отметил Немик.

Добавим, что на днях в Красноярск поступило еще 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. Таким образом, общий объем поступлений препаратов достиг 150 тысяч доз. До конца апреля, по прогнозам Минздрава, в регион поступит еще столько же прививок. На территории Красноярского края работает 91 прививочный пункт.

Фото: kraszdrav