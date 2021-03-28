124 новых случая COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 124 пациентов, 115 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 548 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 987.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 43 случая, в Ачинске — 14, и в Минусинске — 12.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 66 414 диагнозов, из них 61 469 человек уже вылечились, а 3131 погибли. При этом в крае сделали 2 515 715 тестов на коронавирус.