127 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 127 пациентов, 118 вылечились, 12 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 574 человека, снято с наблюдения за последние сутки — 1084.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 45 случаев, в Ачинске — 19, и в Богучанском районе — 13.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 66 125 диагнозов, из них 61 138 человек уже вылечились, а 3107 погибли. При этом в крае сделали 2 506 258 тестов на коронавирус.