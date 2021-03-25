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128 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в крае

Главная Здоровье
Красноярск
16:50 25 Марта 2021
заболевание, в красноярском крае, красноярск, лечение, минздрав, здоровье, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 128 пациентов, 117 вылечились, 13 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 631 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 1104.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 33 случая, и  в Ачинске — 18.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердилось 66 038 диагнозов, из них 61 120 человек уже вылечились, а 3095 погибли. При этом в крае сделали 2 501 869 тестов на коронавирус.

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