128 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 128 пациентов, 117 вылечились, 13 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 631 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 1104.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 33 случая, и в Ачинске — 18.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердилось 66 038 диагнозов, из них 61 120 человек уже вылечились, а 3095 погибли. При этом в крае сделали 2 501 869 тестов на коронавирус.