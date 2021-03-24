126 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 126 пациентов, 114 вылечились, 10 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 712 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 732.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 41 случай и в Дивногорске — 11.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердились 65 910 диагнозов, из них 61 003 человека уже вылечились, а 3082 погибли. При этом в крае провели 2 496 500 тестов на коронавирус.