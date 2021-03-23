128 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 128 пациентов, 115 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 14 437 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 723.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 53 случая, в Ачинске — 16, и в Минусинске — 7.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердилось 65 784 диагноза, из них 60 889 человек уже вылечились, а 3072 погибли. При этом в крае провели 2 492 357 тестов на коронавирус.