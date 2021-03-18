Красноярцы смогут пройти флюорографию без полиса и прописки

В Красноярске будут работать мобильные флюорографические установки. Врачи начнут выполнять исследования на современных аппаратах с минимальным облучением, которые край получил по нацпроекту «Здравоохранение». Проверить состояние легких смогут даже те, у кого нет полиса и прописки. Все что потребуют медики – паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

«Мероприятия ежегодно проводятся накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом и направлены на привлечения внимания и мобилизации общества для ускорения борьбы с заболеванием. Благодаря принятым в России программам, которые активно реализуются последние 20 лет, налицо положительные тенденции в снижении заболеваемости, смертности и распространения туберкулеза. Туберкулез сегодня излечим и предотвратим, главное – соблюдать рекомендации докторов и не игнорировать регулярные диагностические обследования», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Мобильные установки будут работать пять дней с 22 по 26 марта по адресу поликлиники краевого тубдиспансера на пр. Мира, 20. Обследование можно пройти с 8:00 до 13:00.