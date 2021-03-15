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В Красноярском крае выявлено еще 133 новых случая заражения COVID-19

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Красноярск
16:00 15 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За прошедшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтвердилось 133 случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора суточный темп прироста остается на уровне 0,2%  

Больше всего новых случаев зарегистрировано в краевом центре – 34 случая, в Норильске заболели 8 человек и в Канске заразилось 7 местных жителей.

Под медицинский контроль за прошедшие сутки попали 1 008 человек, теперь общее количество людей, находящихся на карантине – 12 322 человека. К сожалению, от последствий, вызванных COVID-19, скончались еще 12 человек. 135 местных жителей победили опасную болезнь.

Таким образом, сначала мировой пандемии в регионе лабораторно подтвердилось 64 747 случаев заражения COVID-19. При том, что был сделан 2 462 761 тест на наличие вируса.

 

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