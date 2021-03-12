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Третья волна коронавируса придет в Красноярск в марте-апреле

Главная Здоровье
Красноярск
16:22 12 Марта 2021
вирус, общество, здоровье, министр, министерство, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, госпитализация
Автор: Sibnovosti.ru
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Главы краевого минздрава Борис Немик прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае в марте-апреле. По его словам, сейчас эпидемиологическая ситуация стабильная, однако совсем скоро число новых заболевших может увеличиться.

«В марте и апреле мы до сих пор ожидаем возможный подъём заболеваемости. Он не будет взрывным, поскольку у населения уже сформировался определённый иммунитет», — заявил министр.

Перед медиками стоит задача: к августу успеть вакцинировать от ковида 50% взрослого населения. Важно успеть поставить прививки до сезонного подъема заболеваемости гриппом, чтобы не произошло наслоение инфекций. По словам Бориса Немика, эпидемия отступит, когда популяционный иммунитет будет на уровне в 60–65% от взрослого населения. После этого врачи будут регистрировать только единичные случаи заболевания коронавирусом.

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