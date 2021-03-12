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В Красноярском крае продолжается вакцинация от COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:59 12 Марта 2021
в красноярском крае, вакцинация, красноярск, минздрав, здоровье, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Вакцинация на территории региона находится в активной фазе. 10 марта в край поступило более 100 тысяч доз вакцины Спутник V, разработанной новосибирским исследовательским центром имени Гамалеи.

На данный момент можно привиться в 68 государственных медицинских организациях и в 6 частных. Запись идет дистанционно через порталы веб-регистратуры и Госуслуг, а также по номерам телефонов медицинских учреждений и путем личного обращения граждан.

Двумя компонентами уже привито 37 349 человек, только первым компонентом – 40 727 человека, всего — 78 076.

Всего в течение года планируется поэтапно привить 60% населения края.

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