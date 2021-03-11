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Еще 13 человек в Красноярском крае скончались от коронавируса

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Красноярск
15:00 11 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За прошедшие сутки в Красноярском крае лабораторно подтверждено 138 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала мировой пандемии 64 203 жителя региона заразились коронавирусной инфекцией.

По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю суточный тем прироста сохраняется на уровне 0,2%.

Региональный оперативный штаб сообщил, что еще 13 человек скончались от COVID-19. Общее количество летальных исходов – 2 937. Вместе с тем, 131 человек полностью выздоровел и количество излечившихся теперь составляет 59 400 человек.   

Врачи и медицинские работники продолжают брать под наблюдение людей, которые контактировали с больными. На сегодняшний день таких 11 557 человек, включая 1 104 взятых под контроль за минувшие сутки. Снято с наблюдения 892 человека.

Всего в крае было сделано 2 442 864 теста на COVID-19.

 

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