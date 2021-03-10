В Красноярском крае выявили 140 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердилось 140 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,2%. Таким образом, с начала мировой пандемии в крае выявили 64 065 случаев коронавируса.

За последние сутки COVID-19 больше всего выявлялся в Красноярске – 57 случаев, в северной столице региона – Норильске 18 заболевших, а также 8 случаев зарегистрировано в Балахтинском районе.

Сейчас под контролем врачей на дому находится 11 345 контактных лиц, включая 732 человека, взятых на контроль за прошедшие сутки. Снято с наблюдения 876 человек.