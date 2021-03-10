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В Красноярском крае выявили 140 новых случаев коронавируса

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Красноярск
15:22 10 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердилось 140 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,2%. Таким образом, с начала мировой пандемии в крае выявили 64 065 случаев коронавируса.

За последние сутки COVID-19 больше всего выявлялся в Красноярске – 57 случаев, в северной столице региона – Норильске 18 заболевших, а также 8 случаев зарегистрировано в Балахтинском районе.

Сейчас под контролем врачей на дому находится 11 345 контактных лиц, включая 732 человека, взятых на контроль за прошедшие сутки. Снято с наблюдения 876 человек.

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