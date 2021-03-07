В регионе 147 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус официально подтвердился у 147 жителей Красноярского края. Таким образом с начала мировой пандемии лабораторно выявлено 63 640 случаев заболевания. При том, что было проведено 2 433 472 теста на COVID-19.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,2%.

Вместе с тем, почти 12 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением на дому. На сегодняшний день таких 11 813 контактных лиц, включая 756 человек, попавших под контроль за прошедшие сутки. Снято с наблюдения 911 человек.