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В регионе 147 новых случаев COVID-19

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Красноярск
15:03 7 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки коронавирус официально подтвердился у 147 жителей Красноярского края. Таким образом с начала мировой пандемии лабораторно выявлено 63 640 случаев заболевания. При том, что было проведено 2 433 472 теста на COVID-19.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,2%.

Вместе с тем, почти 12 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением на дому. На сегодняшний день таких 11 813 контактных лиц, включая 756 человек, попавших под контроль за прошедшие сутки. Снято с наблюдения 911 человек.

 

 

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