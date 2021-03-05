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Поликлиники в Красноярске будут работать в субботу, 6 марта

Главная Здоровье
Красноярск
14:16 5 Марта 2021
медицина, здоровье, врачи, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевой Минздрав представил график работы городских поликлиники в предстоящие трехдневные выходные.

В субботу, 6 марта, будут вести прием участковые терапевты и педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги и стоматологи. Примут пациентов и медики в процедурных и перевязочных кабинетах.

«Записаться на плановый прием к врачу в указанный день можно заблаговременно», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

В воскресенье, 7 марта, и праздничный день понедельник, 8 марта, поликлиники в Красноярске будут закрыты. Стационары, травмпункты и служба скорой медицинской помощи продолжат прием пациентов в обычном круглосуточном режиме.

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