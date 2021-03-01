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В Красноярском крае от коронавируса скончались еще 14 человек

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Красноярск
15:42 1 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано 155 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, со старта мировой пандемии 62 723 случая заболевания.

Вместе с тем, по данным регионального оперативного штаба, еще 14 человек скончались от последствий COVID-19. Общее количество жертв – 2 808 человек.

Однако, 149 пациентов излечились от опасной болезни и общее количество выздоровевших теперь составляет ровно 58 000 человек.

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали, что суточный темп прироста снизился и теперь находится на уровне – 0,2%.

Под медицинским наблюдением врачей в настоящее время находятся 10 779 человек. Взято на контроль 819 контактных лиц, а снято 563 человека.

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