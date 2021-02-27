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В Красноярском крае зарегистрировано 160 новых случаев заболевания COVID-19

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Красноярск
15:34 27 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки на территории региона лабораторно подтвердились 160 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала мировой пандемии 62 411 человек заболели COVID-19. Притом, что было проведено 2 396 496 (6 802 за последние сутки) тестов на наличие инфекции.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на прежнем уровне – 0,3%.

Вместе с тем, несмотря на снижение заболеваемости, растет количество контактных лиц, которые находятся на карантине. Так, на сегодняшний день 10 191 человек находится под наблюдением врачей в домашних условиях, включая 853 человека, взятых на контроль за минувшие сутки. Снято с наблюдения 632 человека.

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