В Красноярском крае зарегистрировано 160 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки на территории региона лабораторно подтвердились 160 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с начала мировой пандемии 62 411 человек заболели COVID-19. Притом, что было проведено 2 396 496 (6 802 за последние сутки) тестов на наличие инфекции.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на прежнем уровне – 0,3%.

Вместе с тем, несмотря на снижение заболеваемости, растет количество контактных лиц, которые находятся на карантине. Так, на сегодняшний день 10 191 человек находится под наблюдением врачей в домашних условиях, включая 853 человека, взятых на контроль за минувшие сутки. Снято с наблюдения 632 человека.