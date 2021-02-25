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В Красноярском крае от коронавируса прививают пенсионеров из глубинки

Главная Здоровье
Красноярск
13:32 25 Февраля 2021
вакцинация, в красноярском крае, пенсионеры, инвалиды, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае от коронавируса прививают пенсионеров из глубинки. В отдаленные села и деревни отправляются мобильные бригады социальных работников, чтобы провести вакцинацию. В настоящий момент прививку от Covid-19 получили 216 человек старшего поколения и инвалиды.

«Особенностью нашего края является его обширная территория. У нас немало таких поселений, которые значительно удалены от районных центров. Зачастую, пожилым жителям этих населенных пунктов непросто приехать на прием к врачу, а не то, что прививку поставить. Поэтому весь автотранспорт, полученный в рамках нацпроекта «Демография», задействован в прививочной кампании от коронавирусной инфекции», – рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

За неделю состоялось 56 выездов мобильных бригад в удаленные села. Лидерами по количеству сделанных рейсов и доставленных в медучреждения пенсионеров стали Енисейский, Нижнеингашский, Пировский, Манский, Ужурский и Шушенский районы.

«Хочется отметить, что очень ответственно отнеслись к прививочной кампании жители тех поселений, транспортная доступность к которым связана с погодными условиями. Например, пенсионеры Енисейского района, проживающие на правом берегу Енисея, стремятся поставить вакцину до тех пор, пока между берегами есть ещё ледовая переправа», – добавила министр.

Напомним, что гражданину, решившему привиться, необходимо позвонить на горячую линию министерства здравоохранения края по телефону 8-800-100-56-53 или в регистратуру медицинского учреждения по месту жительства, либо обратиться через портал госусуг. По мере поступления заявок формируются группы, после чего пожилым сельским жителям сообщат о дне и времени вакцинации.

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