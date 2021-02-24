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Красноярск получил еще 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:44 24 Февраля 2021
вирус, вакцинация, минздрав, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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С начала пандемии в Красноярский край поступило 88 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». В минувшие выходные в регион пришла крупная партия препарата – 17 тысяч прививок. Их уже развозят по медучреждениям города и края. Пройти вакцинацию можно в 74 медицинских организациях, в них открыты 84 прививочных пункта.

«Жители Красноярского края, желающие поставить прививку от коронавирусной инфекции, смогут записаться на процедуру вакцинации одним из удобных для себя способов. Пациент может обратиться по телефону или лично в регистратуру поликлиники», - напомнили в пресс-службе краевого Минздрава.

Добавим, что записаться на вакцинацию можно также через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru или через сайт www.gosuslugi.ru.

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