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В Красноярском крае 172 жителя заболели COVID-19

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Красноярск
14:44 24 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в регионе было выявлено 172 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших с начала мировой пандемии составляет 61 915 человек. Притом, что было сделано 2 383 426 лабораторных исследований на наличие вируса.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что суточный темп прироста составляет 0,3%.

Из 172 новых случаев 43 зафиксированы в краевом центре, Енисейске – 11 и по 10 случаев в Канске и эвенкийском поселке Тура.

Отметим, что за прошедшие сутки вновь было взято под медицинское наблюдение людей больше, чем снято. Под контроль попали 876 человек, снято 671. Всего там находятся 9 430 человек.

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