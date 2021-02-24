В Красноярском крае 172 жителя заболели COVID-19

За минувшие сутки в регионе было выявлено 172 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших с начала мировой пандемии составляет 61 915 человек. Притом, что было сделано 2 383 426 лабораторных исследований на наличие вируса.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что суточный темп прироста составляет 0,3%.

Из 172 новых случаев 43 зафиксированы в краевом центре, Енисейске – 11 и по 10 случаев в Канске и эвенкийском поселке Тура.

Отметим, что за прошедшие сутки вновь было взято под медицинское наблюдение людей больше, чем снято. Под контроль попали 876 человек, снято 671. Всего там находятся 9 430 человек.