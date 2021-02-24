В Красноярск поступили новые тесты для определения антител к COVID-19

В краевом центре СПИД с 24 февраля начинают использовать новые тест-системы для определения антител к COVID-19.

Метод называется: «Определение иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови». С помощью этой системы врачи смогут оценить риска повторного заражения у переболевших коронавирусом, установив наличие у пациента защитных вирус-нейтрализующих антител к новой инфекции.

Тестирование новым методом может быть использовано для отбора доноров для заготовки плазмы для лечения тяжелых больных с коронавирусом, также методика даст понять, насколько стойкий иммунитет сформировался у пациентов, которые поставили вакцину от коронавируса. Кроме того, по итогам тестирования медики смогут дать оценку о необходимости вакцинации от коронавируса.