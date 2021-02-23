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В регионе было выявлено 173 случая заражения коронавирусной инфекцией

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Красноярск
15:10 23 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За прошедшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 173 новых случая заражения коронавирусом. Суммарно с начала мировой пандемии COVID-19 было выявлено 61 743 случая заболевания. Было проведено 2 380 139 лабораторных исследований.  

Больше всего случаев зарегистрировано в Красноярске – заболел 41 человек, 26 жителей сдали положительный тест в Туре и еще 15 жителей Ачинска заболели коронавирусом.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что темп прироста за сутки остается на уровне 0,3%. Напомним, он снизился на прошлой неделе.

Отметим, что продолжается рост количества людей, которые находятся под наблюдением врачей в домашних условиях. В настоящее время таких граждан насчитывается 9 225 человек, вместе с 882 жителями края, попавших под контроль за прошедшие сутки. Снято было меньше – 601 человек.

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