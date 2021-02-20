Минздрав отчитался об итогах первого месяца массовой вакцинации в Красноярском крае

За первый месяц массовой вакцинации в Красноярском крае прививку поставили более 47 тысяч человек. Всего в регион было поставлено более 71 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» - это всем известный «Спутник V», сообщает краевой Минздрав.

«Фактически вакцинация от коронавируса стартовала еще в октябре 2020 года, но тогда прививки предназначались только группе риска – медикам, работающим с ковид. Затем по мере поступления вакцины контингенты дополнились педагогами, социальными работниками, теми, кто в силу особенностей профессии, не имеет возможности ограничивать количество социальных контактов, а также пожилыми гражданами, которые тоже являются группой риска», - сообщили в пресс-службе краевого министерства здраввохранения.

По данным медиков, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 91,6%. То есть 9 из 10 вакцинированных не заболеют, а один человек перенесет заболевание в легкой форме. Врачи советуют ставить прививку людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, студентам и тем, кто по своей работе часто контактирует с людьми. Воздержаться от вакцинации нужно беременным женщинам, аллергикам, переболевшим ковидом менее полугода назад, людям с хроническими заболеваниям в острой форме, а также тем, кто в данный момент болеет простудными заболеваниями.