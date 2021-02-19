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Еще 172 жителя края заразились COVID-19

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Красноярск
14:59 19 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки лабораторно подтверждено 172 случая заболевания коронавирусом. Традиционно больше всех заболевших в краевом центре – 43 человека. Еще по 10 жителей Минусинска и Туры также заболели COVID-19.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста остается на уровне 0,3%.

Вместе с тем, незначительно уменьшилось количество жителей, взятых под медицинский контроль в домашних условиях. Таких в крае 8 253 человека, включая 692 жителей, попавших под наблюдение за последние сутки. Снято 711 человек.

Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе официально зарегистрировано 61 040 случаев заражения COVID-19, было сделано 2 361 353 теста.  

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