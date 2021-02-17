В Красноярске сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На территории Красноярска и Красноярского края сохраняется высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за минувшую неделю зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога среди детей 3-6 лет на 5,9 %. В краевом центре заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический уровень только среди взрослых.

«В Красноярске заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению не превышает эпидемический порог. Зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога среди взрослого населения на 82,6 %», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что на территории края циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Начинает нарастать активность вирусов гриппа, в первую очередь вируса гриппа А. в этом сезоне от гриппа привиты больше половины населения региона – 1,6 миллиона человек.