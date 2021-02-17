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Врачи Краевой больницы теперь удаляют камни в почках с помощью современного робота через небольшие проколы

Главная Здоровье
Красноярск
10:27 17 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи Краевой больницы удалили камни из почек пациентки с помощью робота-ангиографа. Это значит, что камни разбили на мелкие части и извлекли через небольшие проколы с помощью эндоскопических инструментов. Уже на следующий день после операции пациентка чувствует себя хорошо. Робот-ангиограф дает хирургам возможность видеть точную картину расположения внутренних органов, сосудов, костей. Он также определяет лучшую траекторию для введения инструментов, чтобы не задеть жизненно важные органы. Отметим, что единицы клиник в России имеют в своем арсенале такие аппараты, это редкость даже для европейских стран.

«Уже после первых успешных гибридных операций, хирурги оценили перспективы использования ангиографа. Его возможности действительно впечатляют даже опытнейших врачей – аппарат позволяет проводить сложнейшие хирургические вмешательства, которые раньше были доступны только в федеральных центрах – это лечение самых разных патологий сосудов, удаление новообразований различной локализации, в том числе, опухолей головного мозга и внутренних органов, лечение последствий травм и патологий позвоночника, урологических заболеваний и многих других», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Добавим, что робот-ангиограф для Краевой больницы был приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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