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Впервые за долгое время менее 200 новых случаев COVID-19

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Красноярск
16:12 16 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано 195 новых случаев заболевания COVID-19. 50 случаев из них зафиксированы в столице региона.

Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе лабораторно подтвердился 60 501 случай болезни. Всего было сделано 2 343 595 тестов на коронавирус.  

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,3%.

Вместе с тем, из медицинских учреждений края выписали ровно 200 пациентов, теперь общее количество выздоровевших составляет 55 755.

К сожалению, еще 12 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество жертв пандемии в Красноярском крае – 2 645 человек.

Отметим, что несмотря на снижение заболеваемости, растет количество граждан, которых взяли под медицинский контроль на дому. Таких насчитывается 8 393 человека, включая 487, взятых под наблюдение за минувшие сутки.

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