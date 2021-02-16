Впервые за долгое время менее 200 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано 195 новых случаев заболевания COVID-19. 50 случаев из них зафиксированы в столице региона.

Таким образом, с начала мировой пандемии в регионе лабораторно подтвердился 60 501 случай болезни. Всего было сделано 2 343 595 тестов на коронавирус.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сохраняется на уровне 0,3%.

Вместе с тем, из медицинских учреждений края выписали ровно 200 пациентов, теперь общее количество выздоровевших составляет 55 755.

К сожалению, еще 12 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество жертв пандемии в Красноярском крае – 2 645 человек.

Отметим, что несмотря на снижение заболеваемости, растет количество граждан, которых взяли под медицинский контроль на дому. Таких насчитывается 8 393 человека, включая 487, взятых под наблюдение за минувшие сутки.