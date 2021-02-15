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15 человек умерли от осложнений COVID-19

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Красноярск
15:44 15 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае зарегистрировано 203 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Это на 7 меньше, чем вчера.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суточный темп прироста сократился до 0,3%. Кроме того, за минувшие сутки выздоровели ровно 300 человек. Общее количество выздоровевших с начала мировой пандемии – 55 555 человек.

Однако, еще 15 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего скончались 2 633 человека.

В целом с начала пандемии на территории региона было выявлено 60 306 случаев заболевания COVID-19. В крае было сделано 2 342 605 лабораторных исследований на коронавирус.

 

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