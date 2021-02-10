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Среди пациентов из групп риска самый большой спрос на прививку от коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
16:41 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс проверил, как организована вакцинация от коронавируса в Красноярском крае. Он проверил филиал поликлиники №7 на улице Северо-Енисейская. Врачи сообщили, что повышенный спрос на прививку от ковида среди пациентов из групп риска, а также среди красноярцев, работа которых связана с постоянным общением с людьми. Перед вакцинаций врачи изучают истории болезней пациентов и, если необходимо, направляют на дополнительные обследования. Только после этого принимается решение о прививке.

«Очень важно, что я услышал отзывы жителей. Если есть какие-то организационные вопросы, то их нужно решать сейчас. В целом все пациенты говорят о том, что записались без проблем, маршрутизация простроена, сбоев не было. Могу сказать, что старт кампании проходит успешно, но расслабляться нельзя. Впереди огромная работа. Мы должны привить 60 процентов от общей численности жителей региона», - цитирует губернатора пресс-служба краевого правительства.

Отметим, что с декабря прошлого года в Красноярский край поставлено более 41 тысячи доз вакцины от коронавируса. На этой неделе медики ожидают партию из 30 тысяч доз препарата. Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники по месту жительства, а также через сайт госуслуг или веб-регистратуру.

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