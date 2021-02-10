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В регионе все меньше регистрируют COVID-19

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Красноярск
14:52 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано 240 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших традиционно в Красноярске – 81 человек, в Канске 24 новых случая, а в Дивногорске заболело 13 человек.  

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что суточный темп прироста остается на уровне 0,4%.

Вместе с тем, под медицинским наблюдением на дому находятся 7 509 человек, включая 601 жителя, попавшего под контроль за последние сутки. Снято с наблюдения 477 человек.

Таким образом, количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала мировой пандемии перевалило за 59 тысяч человек – 59 216 официально зарегистрированных случаев. При том, что было сделано 2 314 561 тест на наличие COVID-19.

 

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