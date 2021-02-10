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В Красноярске превышен эпидемиологический порог по гриппу

Главная Здоровье
Красноярск
11:43 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В региональном управлении Роспотребнадзора подвели промежуточные итоги контроля по заболеваемости гриппа и ОРВИ. Так, по итогам первой недели января в краевом центре эпидемиологический порог превышен на 87,9%.

В ведомстве отметили, что чаще болеют взрослые – недельный показатель превышен на 13,6%. Однако по совокупному населению превышения не зафиксировано.

«Среди положительных находок — на отчетной неделе на территории края преобладает циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Вместе с тем, начинает нарастать активность вирусов гриппа, в первую очередь — вируса гриппа А и гриппа типа В», — пояснили в ведомстве

Отметим, что в регионе было поставлено 1,6 миллионов вакцин против гриппа – более половины жителей края вакцинировались.

 

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