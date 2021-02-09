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В Красноярском крае 251 новый случай заражения COVID-19

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Красноярск
14:56 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На территории Красноярского края за прошедшие сутки выявлен 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь с начала мировой пандемии в регионе зафиксировано 58 976 случаев COVID-19. При этом было сделано 2 308 285 лабораторных исследований по выявлению опасной болезни.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 7 385 контактных человека, включая 652 граждан, взятых под контроль за последние сутки. Снято с медицинского наблюдения 491 человек.

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