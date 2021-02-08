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На минувшей неделе 71 человек получил обморожения

Главная Здоровье
Красноярск
16:25 8 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, здоровье, врач, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошлую неделю 71 житель Красноярского края, включая 5 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами на переохлаждение и обморожения. В 41 случае помощь оказывалась амбулаторно, в стационаре оказалось 26 человек.

В региональном минздраве подчеркнули, что с наступлением холодов, с осени 2020 года, с жалобами на переохлаждение обратились 838 человек, включая 48 детей.  

Врачи призывают жителей региона соблюдать меры безопасности и отказаться от длительного нахождения на морозе, а также дальних поездок.

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