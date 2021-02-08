На минувшей неделе 71 человек получил обморожения

За прошлую неделю 71 житель Красноярского края, включая 5 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами на переохлаждение и обморожения. В 41 случае помощь оказывалась амбулаторно, в стационаре оказалось 26 человек.

В региональном минздраве подчеркнули, что с наступлением холодов, с осени 2020 года, с жалобами на переохлаждение обратились 838 человек, включая 48 детей.

Врачи призывают жителей региона соблюдать меры безопасности и отказаться от длительного нахождения на морозе, а также дальних поездок.